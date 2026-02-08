El Poder Judicial (PJ) exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a trasladar a todas las personas detenidas por delito flagrante directamente a las unidades de flagrancia, a fin de garantizar un procesamiento inmediato y la aplicación oportuna de sanciones conforme a ley.

El llamado fue formulado por Carlos Zavaleta Grández, representante alterno del Consejo Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).

Según cifras oficiales, durante el 2025 se registraron más de 230 mil detenciones por flagrancia; sin embargo, solo 32 mil casos ingresaron a las unidades especializadas, lo que evidencia que cerca de 200 mil detenciones no fueron tramitadas bajo el proceso inmediato.

Para el Poder Judicial, esta brecha debilita la respuesta del sistema de justicia frente a la criminalidad y retrasa la imposición de sanciones efectivas.

El tema fue abordado en una mesa de trabajo interinstitucional realizada en el Palacio de Justicia, que reunió a representantes del Poder Judicial y a jefas y jefes de unidades operativas de la PNP de la región Lima.

La reunión se desarrolló en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la primera sesión del 2026 del Consejo Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, integrado también por el Ministerio Público, los ministerios del Interior y Economía y Finanzas, y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Durante el encuentro, Zavaleta Grández remarcó qu e “los detenidos en flagrancia deben ser trasladados a las unidades de flagrancia y no a las comisarías”, tal como lo dispone la ley. Asimismo, se discutió la necesidad de sistematizar la información, fortalecer la capacitación policial y consolidar estas unidades, que concentran en un solo espacio a los órganos del sistema de justicia.

Finalmente, el magistrado anunció que el Poder Judicial propondrá la creación de una Unidad de Flagrancia Delictiva Supranacional de Respuesta Inmediata, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad.