El congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) y otros 18 acusados no comparecerán ante el Poder Judicial hasta el 30 de enero del 2026.

El juez Jorge Chávez Tamariz reagendó el control de acusación del denominado Caso ONPE, inicialmente convocado para ayer, viernes 19 de diciembre, “a solicitud de la fiscal Sara Francia”, según la defensa del parlamentario.

EN DETALLE. “La fiscal pidió cuarenta días para estudiar el caso”, indicó el Estudio Castañeda & Menacho, quien lleva la representación legal de Luna Gálvez.

El fundador del partido político Podemos por el Progreso del Perú, hoy Podemos Perú, enfrenta 22 años y ocho meses de prisión por presunta organización criminal y cohecho activo específico. Su hijo, José Luna Morales, también es sindicado de los mismos delitos. En su caso, se pide 16 años y 4 meses de cárcel.

“La presunta organización criminal operó, desde el año 2014, con la finalidad de capturar ilegalmente organismos autónomos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar la inscripción fraudulenta del partido político”, sostiene la hipótesis fiscal.

La Fiscalía también pide 26 años de prisión para los exconsejeros del CNM Guido Águila e Iván Noguera por organización criminal, cohecho y enriquecimiento ilícito.

LA RED. De acuerdo con la Fiscalía, la organización criminal presuntamente liderada por Luna Gálvez “captó a exmiembros del CNM a través de beneficios económicos, provenientes de la universidad Telesup con el fin de impedir la ratificación de Mariano Cucho”.

El objetivo era “designar como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo, quien habría sido afín para los intereses de la red”. Luego, “a través de procedimientos irregulares y con celeridad en la verificación de firmas, funcionarios de la ONPE facilitaron la inscripción” de Podemos Perú.