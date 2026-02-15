El Poder Judicial fijó para el martes 3 de marzo, a las 2:00 p. m., el inicio del juicio oral contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. El proceso se seguirá por la presunta comisión del delito de difamación en agravio de la exfiscal suprema Delia Espinoza.

De acuerdo con la resolución firmada por la jueza Norma Carbajal Chávez, del Juzgado Unipersonal de la Sala Penal Especial, la audiencia de instalación se realizará de manera virtual. En esta primera sesión deberán conectarse todas las partes procesales involucradas en el caso.

En el documento se ordena a Rospigliosi asistir a la audiencia y se le advierte de las consecuencias legales de no hacerlo. De ausentarse sin justificación, podría ser declarado reo contumaz y disponerse su conducción compulsiva, según el artículo 463, numeral 2, del Código Procesal Penal.

El juzgado también emplazó a Delia Espinoza a participar en la diligencia, bajo apercibimiento expreso. Si la exfiscal no acude o se retira durante el desarrollo de la audiencia, se podría dictar el sobreseimiento y archivo definitivo del proceso.

La jueza igualmente exhortó al abogado Humberto Abanto a presentarse en la audiencia virtual. En caso de que falte, será apartado de la defensa, se le impondrá una multa y se designará a un defensor público para asumir la representación legal.

En la instalación del juicio oral se invitará a las partes a explorar una posible conciliación. Si no se alcanza un acuerdo, el proceso continuará con el desarrollo completo del juicio.

“De existir alguna incidencia previa al inicio del juicio, se generará el contradictorio y se emitirá la resolución respectiva”, explica el Poder Judicial. Luego de ello, las partes presentarán sus alegatos iniciales y detallarán los medios probatorios que ofrecen.

Después se llevará a cabo una fase previa de admisión de las pruebas propuestas por ambas partes. Concluido el debate, el órgano jurisdiccional decidirá qué pruebas se aceptan o rechazan y se pronunciará formalmente al respecto.

Sustento de la denuncia

La querella fue interpuesta por Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por el presunto delito de difamación agravada. La exfiscal cuestiona declaraciones que el parlamentario realizó en distintos medios de comunicación y que ella considera lesivas a su honor.

“Se advierte que la querellante Delia Milagros Espinoza Valenzuela tiene legitimidad para promover la acción penal privada. (...) El relato, conforme ha expuesto, sería constitutivo del delito de difamación agravada previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.”, señalan en la resolución.

El pasado 7 de Julio, el congresista de Fuerza Popular utilizó su cuenta de X para referirse a Espinoza como una “aliada del terrorismo y economías ilegales”. El mensaje fue publicado luego de que la destituida fiscal de la Nación se reuniera con deudos de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinoza, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa… pic.twitter.com/Bmt1pHeOp4 — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 7, 2025

En su demanda, Espinoza solicita que se imponga a Rospigliosi una pena de 2 años y 4 meses de prisión y 240 días multa. Además, requiere el pago de un millón de soles por concepto de reparación civil.