La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao confirmó la detención preliminar por quince días contra Ciro Castillo Rojo, gobernador regional, y otros cuatro investigados.

La decisión declaró infundados los recursos presentados por las defensas y dejó firme la medida dispuesta durante la etapa inicial de la investigación fiscal.

El pronunciamiento corresponde a la Resolución N.° 09 del 23 de diciembre, mediante la cual se revisaron las apelaciones contra la detención dictada el 5 de diciembre. El colegiado concluyó que existen elementos suficientes para sostener la medida mientras continúan las diligencias del Ministerio Público.

En el proceso también son investigados Jimmy Whu Cardenas, Hiromi Zuñiga Jauregui, Rafael Moscaisa Gutierrez y Wilmer Meza Natividad, a quienes se les atribuyen los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

La imputación fiscal señala que los hechos se habrían producido en el Gobierno Regional del Callao y en el CAFED Callao, en el marco de contrataciones públicas.