El Poder Judicial declaró infundada la demanda de proceso de amparo presentada por el expresidente Martín Vizcarra, en la que solicitaba anular la inhabilitación de 5 años para ejercer la función pública dictada por el Congreso de la República.

Tal como indicó el exmandatario a RPP, la mencionada inhabilitación carecía de “lógica” ya que se le había impuesto una sanción similar de 10 años por el caso de presunta vacunación irregular en el 2020.

“Esa fue la segunda inhabilitación contra toda lógica porque el Congreso de la República y la Constitución dicen que la máxima inhabilitación es de 10 años. A mí me inhabilitaron cuando fui electo congresista el 2021 para que no pueda ejercer y luego me vuelven a inhabilitar por cinco años más. Ambas están con recurso de amparo”, indicó el pasado 1 de marzo.

La decisión que no favorece a Vizcarra Cornejo estuvo a cargo del juez Iván Cabrera Giursich, del Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima; quien consideró que el Parlamento solo tiene el poder de tomar esa decisión.

Asimismo, Cabrera Giursich detalló que el Congreso puede sancionar a Vizcarra por cada infracción a la Constitución.

“Tratándose de situaciones y condiciones distintas en las que se le impuso las sanciones y, en ninguno de ellos se le impuso la pena superior a los 10 años de inhabilitación que establece el artículo 100 de la Constitución”, indica el documento.

Como se recuerda, el Congreso dispuso esta medida contra Vizcarra por la presunta infracción constitucional al tener participación en la empresa Obrainsa, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Pablo Kuczynski.