El Poder Judicial (PJ) rechazó los pedidos de aclaración, integración y precisión formulados por Delia Espinoza sobre la resolución que ordenó su reposición como fiscal de la Nación.

El juez Juan Torres Tasso concluyó que su resolución no contiene ambigüedades ni omisiones que justifiquen modificarla, por lo que deberá ejecutarse en sus términos.

Espinoza buscaba que se confirme que su salida fue una suspensión provisional, que se excluya el mandato expreso de reposición –alegando que opera de pleno derecho– y que se reconozca automáticamente su condición de fiscal suprema.

Respecto a su pedido para declarar en desacato a la JNJ y autorizar el uso de la fuerza pública, el juez señaló que solo podrá evaluarse tras el vencimiento del plazo otorgado a la entidad para cumplir la reposición.