El Poder Judicial (PJ) había programado evaluar ayer el pedido para variar la orden de 24 meses de prisión preventiva en contra del prófugo Vladimir Cerrón, quien afronta una investigación preparatoria por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político, Perú Libre. Sin embargo, en la audiencia el fiscal Ángel Astocondor expresó su malestar debido a que le notificaron la información del caso de manera tardía.

Fue así que el juez Leodan Cristóbal Ayala reprogramó la sesión para hoy, a las 4:00 de la tarde, con el fin de otorgar “igualdad de armas”.

El magistrado analizará la solicitud de la defensa de Cerrón Rojas para que se varíe su mandato vigente de prisión preventiva por 24 meses.

La cárcel provisional se dictó en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.

El dueño de Perú Libre insiste en cambiar dicha orden restrictiva por la de comparecencia.

El mencionado juez escuchará hoy los argumentos de las partes procesales involucradas.