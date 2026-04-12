El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, presentó el Plan de Operaciones Elecciones Generales 2026, que movilizará a más de 100 mil miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para resguardar la jornada de hoy.

El Ministerio del Interior aportará 61,000 policías y Defensa, 45,000 militares con 10,338 patrullas en más de 10,000 locales de votación habilitados.

Sin embargo, el analista en seguridad Pedro Yaranga informó que la ONPE comunicó que no se implementarán las mesas especiales para el voto policial y militar, mediante el oficio N.° 000162-2026-JN/ONPE.

Yaranga también agregó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) descartó el voto digital en diciembre tras detectar deficiencias técnicas y que, por ello, la PNP implementó un sistema de doble turno para poder votar.