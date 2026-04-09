Durante su participación en el “II Foro Electoral: tendencias que marcan la primera vuelta”, el politólogo Carlos Meléndez sostuvo que la “sociedad peruana se ha derechizado” en los últimos años. Según explicó, “la crisis de inseguridad pública en el país ha hecho que las personas pasen a la ‘derecha’”.

“La ‘extrema izquierda’ ha ido disminuyendo y la ‘extrema derecha’ ha ido aumentando. Nuestro promedio en este eje, del 1 al 10, estaba alrededor del 5.5; ahora el promedio es de 6.3. Nunca hemos tenido en el Perú un promedio así”, detalló.

La encuesta realizada por el Grupo de Análisis Político 50+1, entre fines de febrero e inicios de marzo, también arroja que “un 30% de personas no se ubican en ese posicionamiento ideológico” (izquierda – derecha). “La clave está en ese centro que, por ahora, es un cajón de sastre porque no se ubican solo los moderados, sino también la gente que es apolítica y desafecta”, puntualizó.