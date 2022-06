En la entrevista con la TV estatal el presidente manifiesta temor, incertidumbre y dudas acerca de las intenciones de sus ministros, ¿cuál es su lectura respecto del ánimo del mandatario?

Es un presidente asediado viendo cómo a su alrededor hay cada vez más pruebas, ya no solo indicios, vinculadas con corrupción. Hay más gente de su entorno perseguida por la justicia. Ya no son solamente los 20 mil dólares de Bruno Pacheco sino también, ahora, la orden de detención contra su ex ministro Juan Silva, uno de los más longevos de este Gobierno. Y lo que transmite es una sensación de que el cerco se estrecha.

Asegura Castillo que él le otorga confianza a un ministro y a veces este le defrauda ¿Olvida que es responsable por la selección de sus colaboradores?

Políticamente él es responsable, claro. (...) No es que sea responsable penal pero políticamente hay claramente una responsabilidad.

¿El presidente demuestra ánimo de autocrítica?

Se ve muy claro que hay muy poca capacidad de autocrítica. Muestra una tendencia a victimizarse y responsabilizar a otros. (...) No hay un reconocimiento, por ejemplo, en el caso del ex ministro Silva, muy cuestionado desde su nombramiento. Ha sido un ministro que ha sobrevivido a cuatro gabinetes.

Esta inseguridad evidente, manifiesta, del presidente ¿implica un riesgo para el país?

Lo que ya sabíamos desde el principio es que es una persona sin experiencia política. Es un amateur en estas lides. No estaba preparado para esta investidura. Él mismo lo dijo: estaba aprendiendo. Pero a pesar de haberlo reconocido, no ha demostrado un proceso de aprendizaje. Y más bien, como decía al principio, yo lo veo como un presidente agobiado, asediado, inseguro debido a las investigaciones que lo rodean. Ya son más las investigaciones que lo involucran a directamente a él como cabecilla de una organización criminal. Entonces, es probable que esa sombra que corrupción es lo que lo tiene preocupado, sin duda.

TAMBIÉN: Ministro de Cultura se reunió el 31 de mayo con periodista que entrevistó a Pedro Castillo

¿A qué atribuye su ojeriza contra la prensa y su silencio permanente?

Creo que tiene que ver con esa sensación de inseguridad. Su justificación probablemente sea que es atacado pero también tiene que ver con que no tiene respuestas que ofrecer. Tiene muchas limitaciones en el sentido de qué cosas puede responder ante cuestionamientos bastante fácticos que la prensa le puede hacer. Y enfrentarlo lo obliga a tener que dar la cara a las muchas imputaciones de los últimos meses.