La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún mantiene en vilo el escenario electoral, con un 99.09% de actas presidenciales procesadas al cierre de esta edición.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, encabeza el conteo con 2′851,882 votos y tiene asegurado su pase a la segunda vuelta. En el territorio nacional obtuvo 2′795,549 sufragios; mientras que en el exterior sumó 52,333 adhesiones.

Sin embargo, la disputa se centra en quién será su contrincante el próximo 5 de junio.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Helbert Sánchez Palomino, ocupa el segundo lugar provisional con 1′996,282 votos. Por su parte, el aspirante por Renovación Popular, Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, se ubica tercero con 1′978,089 sufragios.

La diferencia entre ambos asciende a 18,193 votos, equivalente a apenas 0.11 puntos porcentuales.

Esta brecha mínima convierte cada acta que ingresa al sistema de la ONPE en un dato crucial para determinar quién acompañará a Fujimori en el balotaje.

Contabilizadas

Entre tanto, cinco regiones completaron su escrutinio al 100% de las actas presidenciales, incluso sumando las cédulas derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Una de ellas es La Libertad, que cerró con 5,302 actas procesadas, la mayor cantidad entre los departamentos que finalizaron su cómputo.

Le sigue Lambayeque, con 3,590 actas sin ninguna pendiente. Luego están Amazonas (1,278), Pasco (802) y Tumbes (632).

Estas cinco circunscripciones ya no aportarán votos adicionales al recuento final, pues cerraron su proceso con las resoluciones de los JEE.

Lo mismo ocurre en el extranjero: al menos 75 países concluyeron la contabilización de actas presidenciales en 5 continentes.

En Asia, 19 naciones finalizaron su conteo, siendo Japón la de mayor volumen con 81 actas.

De igual forma, Oceanía cerró al 100% las actas de Australia (18) y Nueva Zelanda (3).

En África, 6 países completaron su proceso con solo una acta por cada territorio.

Pendientes

No obstante, veinte regiones del país aún aguardan respuesta de las actas enviadas a los JEE.

Lima encabeza ese rezago con 296 actas sin contabilizar de 29,247 en total, con un 98.98% de avance.

Le sigue Cusco con 113 de 3,983, situando su progreso en apenas el 97.16%.

Piura registra un faltante de 95 de 5,281, con el 98.20% completado, la tercera cifra absoluta más alta entre los departamentos rezagados.

San Martín acumula 46 pendientes de 2,534, alcanzando el 98.18% de su proceso.

Loreto reporta 43 actas sin incorporar de 2,697, con el 98.40%. Ica suma un déficit de 42 de 2,443, con el 98.11% de avance.

Cajamarca mantiene 39 de 4,240, y al Callao le faltan 18 de 2,898.

Apurímac y Madre de Dios acumulan 13 actas pendientes cada uno, siendo este último el padrón departamental más reducido entre los que aún registran retraso en el sistema de la ONPE.

El departamento con menor porcentaje de avance en todo el país es Ucayali, con apenas el 95.78% completado y 66 actas sin contabilizar de 1,564 en total.

Esa cifra lo convierte en la circunscripción más rezagada y la única que no supera el 96% de progreso.

En el extranjero, cuatro países acumulan actas pendientes de revisión.

Chile encabeza ese atraso con 4 actas por resolver ante los JEE, representando el 98.57% de avance.

Argentina y Estados Unidos reportan 2 pendientes cada uno, de un total de 299 y 749 respectivamente.

España registra también 2 actas por incorporar de un total de 446.

Análisis

Con 831 actas presidenciales fuera del sistema, 821 en el país y 10 en el exterior, ¿ya está definida la segunda vuelta? ¿Los 18 mil votos de diferencia son inamovibles o pueden revertirse?

El politólogo Jean Carlos Rodríguez analizó los datos del escrutinio y explicó a Correo la viabilidad aritmética de una remontada de López-Aliaga.

“Sí es aritméticamente posible, porque en esas cerca de mil actas hay aproximadamente unos 200 mil votos pendientes de contabilizar. Pero el gran problema es que la mayor parte de esas actas vienen de zonas en las que RLA no ha tenido mucho apoyo electoral. Por ese motivo, es poco probable que revierta la diferencia frente a Sánchez”, precisó.

Rodríguez también abordó el peso del voto exterior en la definición del segundo lugar.

“Justamente los peruanos en el exterior (PEX) y Lima Metropolitana han sido los bastiones de López-Aliaga. Ya quedan muy pocas actas por incorporar de esa circunscripción que lo beneficien. De hecho, Sánchez no obtendrá muchos sufragios adicionales de esa zona”, detalló.

El especialista precisó la distribución geográfica del respaldo al candidato de Renovación Popular.

“López-Aliaga ha tenido un buen desempeño solo en Lima y PEX. En el resto de circunscripciones no ha quedado ni en el tercer lugar. Por ese motivo, frente a las 376 actas de Lima hay 564 actas de las otras regiones en donde Sánchez obtendrá más votos a favor. Por ende, creo que ya podemos deducir que él será el contendor de la señora Fujimori en segunda vuelta”, refirió.

“Fuera de Lima y el exterior, solo tiene un desempeño regular en el Callao y Arequipa, donde queda tercero. En las demás regiones no figura”, agregó.

El analista electoral Mathieu Rojas fue categórico al evaluar las posibilidades de remontada.

“Aparte de Lima y PEX, López Aliaga solo tiene un regular desenvolvimiento en el Callao y en Arequipa, donde queda tercero. En el resto de regiones no aparece”, explicó.

Rojas elaboró una proyección detallada a partir de 865 actas no contabilizadas, que representan 253,679 electores habilitados.

Según su modelo, Sánchez ampliará su ventaja en 1,497 votos adicionales con las mesas que restan, lo que elevaría el margen final a 20,400 sufragios a favor del candidato de Juntos por el Perú.

Para Rojas, las actas pendientes de Cusco, Cajamarca, San Martín y Piura aportarán votos netos favorables a Sánchez.