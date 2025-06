Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, no descartó aconsejarle a su patrocinado que solicite asilo político, esto en medio de la investigación que afronta por el delito de lavado de activos.

Como se recuerda, el exmandatario intentó viajar a Estados Unidos la semana pasada, unos días antes de que se evalúe una medida de impedimento de salida del país en su contra. Sin embargo, no pudo abordar el avión por una alerta migratoria.

El expresidente PPK fue captado intentando dejar el país.

SUSTENTO

“Jurídicamente es una posibilidad”, así respondió el abogado de PPK al ser consultado si a su criterio el expresidente debería pedir asilo político.

“El señor Kuczynski no me lo ha planteado, no me ha manifestado que tiene este deseo. Se mantiene estoico, él va a continuar luchando por su libertad y porque se respeten sus derechos”, indicó.

En diálogo con RPP, recordó que ya presentaron un recurso de apelación ante el nuevo impedimento de salida del país por 18 meses que se dictó para el exjefe de Estado.

Se dictó impedimento de salida del país contra PPK por 18 meses.

“Confiamos en que una instancia superior de tres jueces va a poder determinar que lo que hizo la doctora Margarita Salcedo es incorrecto”, afirmó.

Ante la insistencia de que si es una alternativa viable o no pedir un asilo político, el abogado Midolo reiteró que “es una de las posibilidades”. Sin embargo, precisó que en este momento, no está dentro del abanico de posibilidades que manejan.

“Es una de las posibilidad jurídicas, pero no es que el señor Kuczynski me lo haya manifestado”, señaló.

Incluso, el abogado de PPK señaló que las declaraciones del premier Eduardo Arana, “hacen que esto sea tangible” (la posibilidad de pedir asilo).

Cabe precisar que cuando se conoció que el exmandatario se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el premier Arana se comunicó con la presidenta del Poder Judicial y con la presidenta de la Corte de Lima, con el objetivo de que se tomen las medidas correspondientes.