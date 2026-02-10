Pedro Pablo Kuczynski pidió al Poder Judicial que disponga el archivamiento de la investigación preparatoria en su contra, vinculada a los aportes utilizados para financiar su campaña presidencial del 2016.

Según RPP, mediante su defensa legal, el exjefe de Estado interpuso una excepción de improcedencia de acción, en la que sostiene que los hechos atribuidos por el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos no configuran delito o no es justiciable penalmente.

El recurso de excepción de improcedencia de acción fue presentado ante el despacho de la jueza Margarita Salcedo, quien programó una audiencia virtual para el miércoles 1 de abril, a las 9:00 a. m., con la participación de las partes procesales, a fin de evaluar el pedido y emitir una decisión en los próximos días.

La investigación fue iniciada por el Ministerio Público después de que, en diciembre de 2018, cinco personas registradas como aportantes del desaparecido partido Peruanos por el Kambio (PPK) para la campaña presidencial de 2016 negaran haber entregado colaboración económica alguna.