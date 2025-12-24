El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) solicitó al Poder Judicial que se archive la investigación preparatoria que afronta en el Ministerio Público por los presuntos aportes irregulares para financiar la campaña presidencial del 2011.

El caso está vinculado a la alianza política Alianza por el Gran Cambio, con la que Kuczynski postuló a la Presidencia de la República en ese proceso electoral.

Defensa pide el sobreseimiento del proceso

La defensa legal del exmandatario presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción, con el objetivo de que se declare fundada su pretensión y se disponga el sobreseimiento, es decir, el archivo definitivo del proceso penal.

En el escrito, los abogados de Kuczynski sostienen que existe una atipicidad relativa de los hechos que le atribuye la Fiscalía, que lo investiga como presunto autor de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

Audiencia fue programada para enero de 2026

El recurso fue admitido por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien programó la audiencia para el miércoles 21 de enero de 2026, a partir de las 3:00 p.m.

El magistrado dispuso que el pedido de la defensa sea puesto previamente en conocimiento del Ministerio Público y de las demás partes procesales, a fin de que expongan sus argumentos durante la audiencia, que se realizará de manera virtual.

Origen de la investigación fiscal

La investigación fiscal se originó tras las declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata.

Según su testimonio ante la Fiscalía peruana, la empresa brasileña habría entregado 300 mil dólares provenientes del Sector de Operaciones Estructuradas para financiar la campaña de Alianza por el Gran Cambio en el 2011.

Estos hechos motivaron la apertura de la investigación contra el exjefe de Estado, que ahora busca cerrar mediante la vía judicial.