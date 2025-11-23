El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gobierno no busca afectar la libertad de prensa con el proyecto de ley que forma parte del pedido de facultades legislativas en seguridad ciudadana, el cual plantea penalizar la difusión de información reservada de investigaciones policiales y judiciales.

“No existe ninguna voluntad de atacar ni de indisponerse con la prensa”, declaró a RPP. Agregó que, cuando se elabore el decreto legislativo, el Gobierno convocará a periodistas para que puedan “revisar los borradores y hacer sus recomendaciones”.

Asimismo, precisó que la propuesta busca sancionar a quienes alertan a los investigados. “Se trata de evitar la impunidad, de impedir que bandas organizadas, criminales o secuestradores logren escapar de la justicia por la delación”, afirmó.