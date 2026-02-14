En medio de un escenario político marcado por cuestionamientos al presidente José Jerí, el jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, se pronunció categóricamente para descartar su salida del Ejecutivo y expresar su pleno respaldo al mandatario.

Las declaraciones del premier fueron difundidas por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de fragmentos de una entrevista concedida a la Agencia Andina, en la que abordó tanto su continuidad en el cargo como su evaluación sobre el desempeño del jefe de Estado.

#PCMInforma | El premier Ernesto Álvarez descartó su renuncia al cargo y ratificó su respaldo al presidente José Jerí, a quien calificó como un "político nato".

El jefe del Gabinete Ministerial subrayó que el Ejecutivo mantiene una lucha firme contra la criminalidad y que la… — Consejo de Ministros (@pcmperu) February 14, 2026

Consultado directamente sobre la posibilidad de abandonar la PCM, Álvarez fue contundente al negar cualquier intención en ese sentido. El premier reafirmó su compromiso con las funciones que actualmente desempeña en el Ejecutivo.

Esta posición se produce en un contexto en el que diversos actores políticos han planteado objeciones a la gestión del presidente Jerí, particularmente vinculadas a reuniones con empresarios y otros encuentros que han generado debate en la opinión pública y medios de comunicación.

La publicación de estos fragmentos por parte de la PCM busca proyectar una imagen de estabilidad gubernamental frente a las turbulencias políticas que atraviesa el mandatario.

Respalda a Jerí y destaca su perfil político

Más allá de negar su salida, el premier Álvarez aprovechó la entrevista para expresar su confianza en José Jerí, a quien describió como un “político nato”, reconociendo así sus capacidades para el ejercicio del poder y la conducción del Estado.

El jefe del Gabinete enfatizó que mantiene una dinámica de trabajo permanente con el presidente, basada en la coordinación cotidiana para abordar los asuntos prioritarios que enfrenta el país. Según explicó, este esquema de trabajo conjunto permite la toma de decisiones ágil y el seguimiento efectivo de las políticas gubernamentales.

El respaldo público de Álvarez cobra relevancia especial en momentos en que el mandatario enfrenta investigaciones y críticas relacionadas con reuniones privadas que han sido objeto de escrutinio mediático y político.

El premier detalló que la relación de trabajo con José Jerí se caracteriza por el contacto diario y la coordinación constante, con el objetivo de responder a las necesidades más urgentes que demanda la coyuntura nacional.

Álvarez precisó que el propósito de esta colaboración es consolidar una clase política profesional y garantizar acciones efectivas dentro del marco institucional y de gobernabilidad que requiere el país.

Esta dinámica de coordinación permanente buscaría contrarrestar las percepciones de desarticulación gubernamental que podrían surgir en medio de los cuestionamientos políticos que enfrenta el Ejecutivo.

Gobierno de Jerí tambalea

Las declaraciones del premier se dan en un momento crítico para el presidente Jerí, quien enfrenta la posibilidad de una moción de censura que será analizada y debatida en el Congreso durante la próxima semana.

El desenlace de este proceso político podría definir no solo la continuidad de Jerí en el cargo, sino también la estabilidad del Gabinete Ministerial encabezado por Ernesto Álvarez, quien por ahora mantiene su posición de respaldo incondicional al mandatario.