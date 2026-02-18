El primer ministro, Ernesto Álvarez, señaló este martes que el presidente José Jerí no emitirá ningún pronunciamiento respecto a su destitución, y subrayó que se acatará la decisión adoptada por el Congreso tras la aprobación de la moción de censura en su contra.

“No cabe mayor reacción a la decisión tomada por el Congreso porque aunque pueda ser discutible, desde el punto de vista constitucional, en realidad ya es irreversible y además de que en política, como en la guerra y el amor, lo último que debe hacer uno es dar pena. Lo importante es continuar, cada uno con su responsabilidad”, declaró para RPP.

Álvarez indicó que, tras conocerse la destitución, no ha conversado con Jerí; sin embargo, adelantó que esta noche se reunirá en Palacio de Gobierno con los ministros para despedirse del exmandatario.

“Era conveniente que él (José Jerí) tuviera su privacidad (tras conocerse la censura en su contra) porque al final de cuentas el afectado es él. A quién se ha discutido lo que hizo o dejó de hacer es a él, lo que cabía entonces era darle su espacio”, agregó.

El titular de la PCM sostuvo que se deben evitar “actitudes exageradas” tras la decisión adoptada por el Congreso, aunque expresó su pesar porque —a su juicio— se antepuso la coyuntura política al aprobarse la moción de censura.

“Lo que tenemos que hacer es subordinarnos en todos nuestros actos a la constitución y a la democracia”, expresó.

El premier también descartó que el Ejecutivo vaya a recurrir a mecanismos legales para que Jerí permanezca en el cargo.

Por su parte, Álvarez descartó continuar en el cargo de primer ministro, incluso si el nuevo presidente se lo solicitara, al considerar que ello no sería ético.

“Sería desleal no solamente con el presidente que me dio la oportunidad de servir al país, sino también con mis colegas ministros porque muchos de ellos son altos funcionarios de carrera en los ministerios y están posiblemente afectados (con la censura)”, manifestó.