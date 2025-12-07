El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que la estrategia del Gobierno para enfrentar la criminalidad en el país se sustenta en una mayor coordinación entre la Policía Nacional y los distintos sistemas de inteligencia del Estado. Según explicó, esta articulación permitirá obtener información más precisa y fortalecer la ejecución de operativos en el marco del estado de emergencia.

“El esfuerzo inicial es muy grande, pero cuando los organismos de inteligencia cooperan de manera natural con los cuerpos operativos, cada vez habrá un mayor resultado”, señaló en TV Perú.

Gobierno prepara un plan estratégico de seguridad

El jefe del gabinete ministerial indicó que el Ejecutivo se encuentra trabajando en un plan estratégico de seguridad ciudadana, elaborado sobre la base de la información recolectada y los avances alcanzados en los primeros 35 días de gestión.

Por otra parte, precisó que el objetivo es lograr un equilibrio que no dependa únicamente de la fuerza, sino del uso eficiente de los servicios de inteligencia. Para ello, afirmó que será necesario reconstruir estas capacidades, integrarlas y vincularlas directamente con los equipos operativos responsables de enfrentar al crimen organizado.

“Se trata de buscar un equilibrio, no a través de la fuerza, sino a través de los servicios de inteligencia que en este momento tienen que ser reconstruidos, comenzar a operar en forma conjunta y luego enlazar sus resultados con los grupos operativos. Es todo un reto que ahora tenemos”, expresó.