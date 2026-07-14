El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, afirmó este martes que el Poder Ejecutivo garantizará una transferencia ordenada al próximo Gobierno, que asumirá funciones el 28 de julio. El jefe del gabinete señaló que la actual administración busca entregar el país con las instituciones en funcionamiento y con las condiciones necesarias para la continuidad del Estado.

Arroyo brindó estas declaraciones durante la ceremonia por el vigésimo noveno aniversario de creación de la Dirección de Criminalística (Dircri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese contexto, destacó la importancia de fortalecer las entidades públicas durante la etapa previa al cambio de gestión.

“Entregaremos un país con instituciones operativas y con la democracia plenamente resguardada”, expresó Luis Arroyo.

Laboratorios forenses con tecnología de punta para fortalecer la capacidad de contar con pruebas sólidas para castigas la criminalidad. El premier Luis Enrique Arroyo Sánchez destacó que el gobierno de transición continuará fortaleciendo las instituciones hasta el último día de… pic.twitter.com/Csar5w91pH — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 14, 2026





Nuevos laboratorios digitales forenses

Durante la actividad, el jefe del gabinete destacó la inauguración del nuevo Departamento de Laboratorio Digital Forense de la Dircri. La nueva infraestructura incorpora herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer las labores de investigación penal.

Arroyo indicó que la implementación del laboratorio permite reducir una brecha tecnológica que se mantenía durante los últimos 13 años. Además, señaló que estas medidas forman parte de una política orientada a mejorar las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad.

“Ese es el camino que decidimos seguir: fortalecer a nuestras instituciones para que cumplan su misión. Reitero nuestro firme respaldo a la institución policial y el compromiso de dotar a los efectivos con las herramientas necesarias”, manifestó.

El laboratorio inaugurado forma parte de un proyecto que contempla la implementación de 11 sedes digitales forenses a nivel nacional. La inversión destinada para esta iniciativa supera los S/ 49 millones y busca ampliar las capacidades tecnológicas de la Policía.

Las otras sedes serán instaladas en agosto en regiones como Ucayali, Callao, Lambayeque, La Libertad, Tacna, Puno, Junín y Piura, además de la Dirección Antidrogas. Con ello, el Ejecutivo busca descentralizar los recursos destinados a la investigación criminal.

El jefe del gabinete señaló que estas acciones reflejan la intención de ampliar las capacidades del Estado fuera de Lima. Asimismo, destacó que la incorporación de tecnología permitirá fortalecer los procesos de investigación en distintas zonas del país.