En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos, docentes y compañeros dieron el último adiós a Neymar Nehemías Mendoza Cueva, el adolescente de 14 años que perdió la vida luego de ser arrastrado por una corriente marina en la playa Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha.

Sepelio de menor

Antes de su sepelio en el Cementerio General de Chincha, el cortejo fúnebre realizó una parada en las instituciones educativas Francisco Corbetto Rocca N.° 22240 y José Pardo, donde el menor cursó sus estudios. En ambos planteles, la comunidad educativa le rindió un sentido homenaje, recordándolo por su alegría, compañerismo y el afecto que dejó entre docentes y estudiantes.

Durante la ceremonia, directivos y maestros expresaron sus condolencias a la familia y destacaron que Neymar dejó una huella imborrable en la institución. Entre oraciones, cánticos y aplausos, sus compañeros lo despidieron con flores y mensajes de despedida, en un ambiente marcado por la emoción.

La dirección de la institución educativa Francisco Corbetto Rocca manifestó públicamente su pesar por la pérdida de quien fuera uno de sus exalumnos, señalando que su partida representa un vacío para toda la comunidad escolar y expresando su solidaridad con sus padres, familiares y amigos.

El caso conmocionó a la población de Chincha desde el pasado 29 de julio, cuando el adolescente desapareció mientras se encontraba en la playa Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado. Según la información conocida, una fuerte corriente lo arrastró mar adentro mientras compartía un momento de recreación junto a sus hermanos.

En un intento por salvarlos, su padre ingresó al mar y logró rescatar a otro de los menores; sin embargo, Neymar desapareció entre las olas, lo que dio inicio a una intensa búsqueda por parte de familiares, pescadores, efectivos policiales y diversas instituciones.

Cuatro días después de su desaparición, el cuerpo del adolescente fue hallado en el sector de Jahuay, aproximadamente a un kilómetro del lugar donde ocurrió el accidente. Tras las diligencias realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, sus restos fueron entregados a la familia para su sepultura.

La muerte del menor generó una amplia muestra de solidaridad en la provincia y reavivó la preocupación de la ciudadanía por los riesgos que representan las corrientes marinas en diversas playas del litoral chinchano, especialmente durante la temporada de mayor concurrencia, por los feriados largos.

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