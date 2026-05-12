El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, reiteró que el Gobierno no contempla otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo. El pronunciamiento se dio luego de que surgieran versiones sobre una posible medida desde el Ejecutivo para permitir su salida de prisión.

El exmandatario cumple una condena de 11 años y cinco meses de cárcel por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Actualmente permanece recluido en el Penal de Barbadillo tras ser hallado responsable del delito de conspiración para la rebelión.

¿Cuál es la posición del Ejecutivo?

Durante una entrevista en RPP, el jefe del gabinete descartó que esta posibilidad esté siendo evaluada por la administración del presidente José María Balcázar.

“Eso no existe para nada, ayer lo dije. En este gobierno del presidente Balcázar, nunca estuvo en agenda”, comentó.

Arroyo también explicó que la situación judicial de Castillo aún no ha concluido. Señaló que la sentencia dictada contra el exmandatario todavía puede ser revisada en una instancia superior.

Al referirse a ese escenario, el premier sostuvo que aún no se cumplen las condiciones para evaluar una medida de ese tipo.

“Para que un indulto esté en agenda tiene que tener una sentencia firme, y no hay nada de eso. Sabemos cómo está la situación del expresidente Castillo; consecuentemente, tampoco está en agenda”, precisó.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que abordó este tema con el mandatario el lunes. Tras esa conversación, afirmó que la postura del Ejecutivo se mantiene sin cambios.

“Mantenemos esas palabras que manifesté ayer, y lo reafirmo”, concluyó.