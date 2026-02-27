La premier Denisse Miralles respondió a las críticas sobre aparentes cuotas de poder al interior del Gabinete Ministerial.
“Este Gabinete no tiene un color político, no somos cuota de nadie (…) Yo nunca he tenido una afiliación política”, aseguró Miralles a Canal N.
Asimismo, explicó que encabezó el portafolio de Economía, en la gestión de José Jerí, porque fue “recomendada” por gobernadores regionales y su trabajo en Proinversión.
“No sé de dónde pueden inventar esas cosas (…) No me acerca nada al partido APP ni a Fuerza Popular ni a ningún otro”, sostuvo.
Los cuestionamientos comenzaron luego de que Hernando de Soto, anunciado en un primer momento para ocupar el premierato, denunciara “decenas de llamadas” de César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso (APP), y presencia “cerronista” –en alusión al candidato de Perú Libre, Vladimir Cerrón– en la Presidencia.