El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, encabeza una campaña de acción social en la región Loreto, específicamente en el distrito de Santa Rosa, en la zona de frontera nororiental del país, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).

La comitiva está integrada por los ministros de Salud, César Vásquez; de Educación, Morgan Quero; de Defensa, Walter Astudillo; y de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga. Esta acción forma parte de una estrategia multisectorial que busca acercar el Estado a las poblaciones más alejadas y vulnerables del territorio nacional.

📍Santa Rosa de Loreto | El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, viaja a la región #Loreto para liderar una nueva campaña de acción social en la zona de frontera, junto a los ministros de @Minsa_Peru, @MineduPeru, @MindefPeru y @MidisPeru.

De acuerdo con la publicación, la campaña incluye la entrega de servicios esenciales como atención médica, trámites de identificación, acceso a servicios bancarios, programas sociales y otras prestaciones claves para la ciudadanía en zonas de difícil acceso.

“Seguimos acercando el Estado a quienes más lo necesitan”, señala la PCM, reafirmando el compromiso del Gobierno por impulsar políticas de inclusión y equidad territorial.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar presencia estatal en regiones de frontera y atender directamente las demandas de la población amazónica.