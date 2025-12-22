Este lunes, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reconoció que la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado en el Perú no arrojará resultados inmediatos, incluso con los decretos legislativos que el Ejecutivo está preparando en materia de seguridad ciudadana. El premier advirtió que los efectos de estas medidas recién serán visibles después de varios meses, descartando cualquier solución rápida ante la urgencia que demanda la población.​

En declaraciones a la prensa, Álvarez subrayó que la mayoría de los decretos estarán enfocados en fortalecer el sistema de seguridad, pero fue enfático al señalar que la naturaleza del problema impide esperar cambios en el corto plazo.​

“Ahora, los efectos de la legislación delegada tampoco serán inmediatos; los efectos normalmente se van a producir después de varios meses,” declaró el premier.

Gobierno descarta medidas de impacto inmediato

Al ser consultado específicamente sobre si existe alguna medida que pueda brindar tranquilidad a la ciudadanía en el corto plazo, el jefe del Gabinete Ministerial fue directo en su respuesta y descartó esa posibilidad. Asimismo, admitió que el crimen organizado ha penetrado profundamente en distintas estructuras sociales del país.​

“Lamentablemente no. Lamentablemente estamos en una batalla que no va a ser ganada en este gobierno. Como cualquier mafia organizada, ya enraizada en la sociedad, no va a ser vencida en las próximas semanas. Esto es una guerra a mediano plazo y esto la población lo tiene que tener muy claro,” afirmó Álvarez.