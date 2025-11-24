El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, acudirá este lunes a la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar el pedido del Ejecutivo de recibir facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. La sesión está programada para las 10:00 a. m., en modalidad semipresencial desde el Hemiciclo de Sesiones del Palacio Legislativo y mediante la plataforma Zoom.

Además del jefe del Gabinete, se ha convocado a 14 ministros de Estado, entre ellos los titulares de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Ambiente, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social.

Proyecto de ley del Ejecutivo

El pasado jueves, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 13280/2025-PE, denominado Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

La propuesta plantea que se otorguen estas facultades por un periodo de 60 días, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar:

La inseguridad ciudadana ,

, La criminalidad organizada ,

, La mejora de la eficacia del sistema penal ,

, La optimización del trabajo policial y penitenciario ,

, El impulso de un crecimiento económico responsable ,

, Y el fortalecimiento del marco institucional.

Enfasis en seguridad ciudadana

Según el oficio enviado al Parlamento, el Ejecutivo sostiene que la respuesta del Estado ante el avance del crimen organizado requiere marcos normativos ágiles, reformas operativas y herramientas que permitan una acción conjunta entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el sistema penitenciario y los gobiernos locales.

El premier Álvarez señalará ante la comisión los argumentos técnicos de cada sector convocado y la urgencia de adoptar medidas estructurales para mejorar la seguridad en las regiones.