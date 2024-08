Gustavo Adrianzén, jefe del Gabinete Ministerial, se refirió a la reciente revelación del abogado José Carlos Mejía, quien informó que su cliente, el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, entregó al Ministerio Público un USB con cinco audios de una supuesta conversación con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En estos audios, Santiváñez habría admitido que la presidenta Dina Boluarte le ordenó cerrar la Diviac para garantizar su nombramiento.

Adrianzén aclaró que fue él quien recomendó a Santiváñez para el cargo de ministro del Interior, y que la presidenta Boluarte respaldó esta decisión. Además, señaló que Santiváñez negó la veracidad de los audios durante una reunión del Consejo de Ministros. Según el premier, los audios serían descartados, ya que los peritajes solo pueden realizarse sobre el archivo original, no sobre copias.

“Cuando uno hace peritaje solo lo puede hacer de la matriz, no puedes hacerlo de copias. Ya no hablo de la manipulación y demás, sino que el peritaje le corresponde, vamos a utilizar el término adecuado, al original, no a las copias que de él se puedan haber obtenido”, dijo.

Luego continuó con: “así que puedo anunciar ahora mismo, porque eso es lo que va a ocurrir, que se desechen totalmente esas pruebas. Va a ocurrir en este proceso, como ya ha ocurrido en otros tantos procesos anteriores de diferentes materias”.