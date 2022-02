Titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, afirma que la resolución judicial que dicta medidas de protección para su esposa es nula debido a que no se respetó el debido proceso, además indicó que el examen médico legista que da cuenta de las agresiones que le hizo a su esposa podría haber sido falsificado.

En diálogo con la prensa desde la sede de la PCM, Valer Pinto reiteró que no es un maltratador y que la denuncia de su hija por lesiones se dio luego de que le diera un correctivo oral.

“Esta resolución del juzgado de familia es nula porque la prueba planteada no pertenece a la demandante, el certificado médico legista podría ser falsificado, no hay firma alguna de mi esposa. La declaración no está en el expediente, no hay declaración de mi hija, no hay declaración mía. O sea no hay debido proceso, el debido proceso se tiene que cumplir de acuerdo a ley, cuando alguien denuncia el Ministerio Público investiga y luego el Poder Judicial sentencia pero eso no ha ocurrido aquí”, dijo.

“Esta es una resolución nula dada solo con la intención de hacer daño, estamos yendo hasta el fondo y vamos a ver cómo es que se ha fraguado esta documentación. O sea mi esposa nunca denunció, ese certificado médico legista lo vamos a seguir investigando a ver qué huellas han puesto. Me han liquidado desde el tribunal de la prensa. Vengo siempre dentro de mi derecho a la defensa a defender mi honor para decir que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaria”, agregó.

En cuanto a la acusación de agredir a una psicóloga y robar una prueba psicotécnica en Agrobanco, Valer aseveró que se trató de una represalia para sacarlo del cargo. Finalmente, pidió al Colegio de Psicólogos que lo someta a una evaluación para descartar que sea una persona violenta.

Las denuncias contra Valer

Héctor Valer, hoy presidente del Consejo de Ministros, fue acusado de violencia familiar por su esposa, Ana Montoya Leo, y su hija, Catherine Valer Montoya.

De acuerdo con una resolución a la que tuvo acceso El Comercio, ambas denunciantes manifestaron que el 21 de octubre del 2016, en el interior de su domicilio, “fueron agredidas por el denunciado”.

En el documento, de fecha del 8 de febrero del 2017, la jueza Roxana Palacios Yactayo señala que hay un certificado médico practicado a Montoya Leo al día siguiente de la denuncia “del cual fluye que existen indicadores de maltrato corporal en la citada persona, presuntamente proveniente del denunciado Héctor Valer Pinto”.

