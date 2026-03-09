La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció este lunes la implementación inmediata del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, aprobado recientemente en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. El documento señala el trabajo coordinado entre diversas instituciones estatales y los distintos niveles de gobierno que conforman dicha instancia de concertación nacional.

Miralles precisó que el documento incorporó aportes de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana durante su sesión de aprobación. Algunas de las sugerencias institucionales se incluyeron directamente en el texto final mientras otras se programaron para implementación gradual durante la ejecución del plan.

La premier detalló que el despliegue de control territorial representa la primera acción concreta de esta política contra la delincuencia organizada. Esta medida operativa busca recuperar la presencia estatal efectiva en zonas urbanas y rurales donde se ha debilitado la vigilancia institucional.

Miralles informó sobre el refuerzo masivo de efectivos policiales programado para las próximas semanas a nivel nacional.

“El señor ministro del Interior informó que no solamente se ha dispuesto que entre el 18 y 20 de marzo tengamos casi 6 mil nuevos efectivos en todo el país, 2 mil de los cuales son de la especialidad de criminalística, o sea, no son solo efectivos para hacer un monitoreo, sino profesionales especializados en criminalística”, anunció.

La encargada del gabinete enfatizó que estos dos mil especialistas en criminalística elevarán significativamente las capacidades investigativas del país. Su incorporación transforma la lucha contra el crimen organizado al aportar análisis científicos y técnicos especializados en lugar de personal genérico.

Además del incremento numérico, se estableció que oficiales superiores de la Policía Nacional asumirán roles directos en el patrullaje urbano de las principales ciudades. Esta innovación operativa coloca a mandos de alto rango al frente de las actividades callejeras, complementando el trabajo tradicional realizado por suboficiales.

“También se ha determinado que el gran número de oficiales de la policía estén como parte del patrullaje en las diferentes ciudades. Ya no solo es,el la copa ni suboficiales, sino también oficiales están almando directamente en el campo”, explicó.

La jefa del gabinete ministerial destacó el fortalecimiento de la inteligencia policial mediante la integración de centrales regionales de criminalística. Gobiernos regionales financiados con mayores recursos del Fondo de Compensación Regional han desarrollado instalaciones C4 y C5 que ahora se articulan con la estrategia centralizada.

Estas plataformas tecnológicas permitiren realizar investigaciones directamente en las jurisdicciones donde ocurren los delitos, eliminando los traslados centralizados que generaban demoras significativas, según la explicación de Miralles. Aunque algunas instalaciones aún completan su equipamiento, su activación progresiva descentralizará completamente el análisis criminalístico nacional.

La titular de la PCM, detalló la coordinación interinstitucional avanzada con el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para establecer unidades de flagrancia en todo el territorio. Estas unidades especializadas ayudarán a acelerar los procesos de investigación y resolución judicial, reduciendo los tiempos tradicionales de atención de delitos flagrantes.

La premier concluyó anunciando medidas complementarias de prevención urbana como la iluminación inmediata de espacios públicos críticos en coordinación con municipalidades locales. El programa Vecindario Seguro se implementará en más de 2 mil comisarías, incorporando activamente a juntas vecinales y organizaciones comunitarias en las labores de vigilancia ciudadana preventiva.