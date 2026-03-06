La presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles comunicó este viernes que se dispondrá trabajo remoto para todas las entidades estatales en Lima y Callao durante una semana tras el déficit de combustibles. La medida responde a la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú en Megantoni Cusco que paralizó suministro nacional desde el domingo pasado.

Durante conferencia de prensa, la premier detalló promoción de teletrabajo también en empresas privadas afectadas. El ministro de Trabajo Óscar Cáceres precisó que la implementación inmediata será a partir de la próxima semana para reducir demanda energética.

Miralles anunció adelanto de vacaciones en industrias con alto consumo de gas natural. La disposición busca aliviar presión sobre infraestructura dañada mientras avanzan reparaciones técnicas.

La primera ministra explicó directamente las acciones para paliar la contingencia energética generalizada. Su declaración ante periodistas enfatizó flexibilidad laboral durante el periodo crítico.

“Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao, durante el periodo de contingencia. Se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante el mismo periodo.”

En el ámbito educativo ordenó clases remotas para todos los niveles en la capital y puertos. Los colegios, institutos y universidades privadas suspenderán la presencialidad por siete días corridos.

Miralles indicó explícitamente la suspensión temporal de actividades presenciales educativas. La norma cubre instituciones privadas en ambas jurisdicciones durante la emergencia declarada.

“Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana. La medida aplicará para colegios institutos y universidades privadas.”

Ejecutivo asegura que atiende la emergencia energética

La titular de la PCM informó que el Gobierno responde activamente a la crisis de gas natural vehicular tras la fuga en Megantoni Cusco. Durante el mismo evento resaltó presencia constante del Gabinete ante alertas múltiples nacionales.

El Ejecutivo despliega medidas urgentes contra crisis energética y desastres por lluvias intensas en regiones. Miralles subrayó recursos completos desde el primer día del daño en ducto de Transportadores de Gas del Perú.

La evaluación técnica mide impacto del corte sobre taxistas y transportistas dependientes del combustible. Autoridades priorizan hogares y transporte público mientras industria usa alternativas costosas.

La premier compartió visión sobre respuesta gubernamental en situaciones críticas ante la prensa. Destacó compromiso institucional con acción inmediata y responsable.

“Somos un Gabinete presente, por ello estamos actuando con urgencia y responsabilidad frente a los desafíos. Hemos tenido una emergencia por la zona del Cusco, en Megantoni y estamos atendiendo desde el primer día con un equipo bastante completo.”

Miralles precisó minimización de impactos económicos en sectores vulnerables por la interrupción. El Gobierno evalúa plazos de reparación sin fecha definitiva de normalización.

Otras prioridades estatales abordan El Niño Costero con daños en zonas diversas del país. Ministros supervisaron directamente labores de mitigación y asistencia en áreas afectadas.

El Ejecutivo garantiza elecciones transparentes además de lucha contra inseguridad ciudadana. Ambas representan ejes centrales de la agenda gubernamental actual.