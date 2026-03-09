La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, destacó la atención prioritaria a los centros hospitalarios durante la actual restricción en el suministro de gas natural a nivel nacional. Esta medida busca asegurar que los servicios médicos esenciales permanezcan operativos pese a las limitaciones energéticas que afectan al país en estos días.

Durante su discurso en la Torre Trecca de EsSalud, la funcionaria detalló que el Estado ha canalizado recursos significativos hacia el ámbito sanitario para fortalecer su capacidad operativa. En particular, se han asignado 8 millones de soles que corresponden aproximadamente al 15% del presupuesto público nacional destinado a estas labores.

Miralles enfatizó la importancia de esta asignación económica como indicador del compromiso gubernamental con la atención médica. La premier subrayó que tales recursos demuestran claramente el lugar central que ocupa la salud pública dentro de las políticas actuales.

Denisse Miralles, jefa de PCM: Estamos adoptando medidas responsables en el consumo de energía y en los desplazamientos durante unos pocos días, que nos van a permitir mantener la tranquilidad las siguientes semanas



Además de esta inversión estatal directa, el gobierno promueve herramientas colaborativas que agilizan el desarrollo de obras sanitarias. Se trata de mecanismos que facilitan la ejecución de proyectos pendientes y contribuyen a reducir las carencias en la cobertura de servicios básicos para la población.

La titular del gabinete resaltó el rol de las asociaciones público-privadas en este esquema de fortalecimiento institucional. Estas alianzas permiten progresar con mayor velocidad en la construcción de infraestructura y elevar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Desde el inicio de la gestión transitoria encabezada por el presidente José María Balcázar, se impulsa con firmeza este tipo de instrumentos colaborativos. El objetivo consiste en articular esfuerzos institucionales junto con aportes del sector privado para atender necesidades urgentes en materia de salud.

Miralles precisó que detrás de cada equipamiento hospitalario se encuentra la necesidad humana de atención inmediata y efectiva. Ella describió cómo estos avances buscan ofrecer diagnósticos precozes y cuidados médicos de alto nivel para todos los peruanos.

En un contexto de urgencia operativa, la premier dejó claro que no se tolerarán más demoras en iniciativas sanitarias clave.

“La salud de los peruanos no puede esperar”, afirmó.

Desde las primeras horas de la contingencia energética, se estableció una coordinación intersectorial con compañías del rubro para resolver la situación. Esta acción conjunta procura restablecer el flujo de suministros vitales y preservar la operatividad de los servicios críticos.

Miralles insistió en la necesidad de mantener activos los hospitales durante esta fase de restricción en el transporte de gas natural.

“En estos días que enfrentamos una contingencia en el sistema de transporte de gas natural, es clave que la industria hospitalaria mantenga su funcionamiento”,explicó.

El llamado se extiende también a la ciudadanía y a las empresas para participar en un consumo energético responsable durante este período breve. La premier aseguró que los esfuerzos colectivos ayudarán a estabilizar las reservas y garantizar la calma en las próximas semanas, especialmente ante eventos masivos.

La próxima semana marca un hito importante con el comienzo del año escolar en colegios públicos de todo el territorio nacional. Más de un millón y medio de estudiantes retomarán sus actividades académicas, lo que implicará un incremento en la demanda de combustibles.

Miralles subrayó la importancia de disponer de reservas adecuadas para cubrir esta necesidad adicional generada por el retorno escolar. Por ello, este lunes se oficializó la disposición de clases virtuales para todos los colegios públicos y privados en Lima y Callao.

“La siguiente semana, recuerden, es clave, tenemos el inicio del año escolar donde más de 1 millón y medio de escolares de los establecimientos públicos van a regresar a clases y necesitamos mantener nuestras reservas de combustible suficientes para esa demanda adicional”, precisó.

El gobierno trabaja activamente para normalizar los servicios energéticos en el plazo más breve posible, sin perder de vista objetivos estructurales. Durante años, proyectos fundamentales para la seguridad energética han quedado relegados por la inestabilidad política reciente.

La administración actual asume la responsabilidad de revertir esta tendencia histórica de postergaciones. Se busca no solo superar la crisis inmediata, sino también sentar las bases de una infraestructura energética robusta que respalde la actividad productiva y el bienestar familiar.

Algunos sectores y líderes políticos continuan cuestionando la respuesta del Gobierno frente a la crisis de combustible. Sin embargo, Miralles se mantiene firme en las decisiones dispuestas y ratifica que la gestión de José María Balcázar está comprometida con la estabilidad política y económica del país.