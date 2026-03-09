La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, defendió la decisión del Gobierno de ordenar clases virtuales temporales en colegios públicos y privados ante la crisis energética provocada por el desabastecimiento de gas natural vehicular. Según explicó la premier, la medida busca reducir el tránsito en la capital mientras se restablece el suministro tras los problemas en la infraestructura que abastece de gas al país.

Durante una entrevista en el programa Punto Final, la jefa del Gabinete sostuvo que la reducción del traslado diario de estudiantes y trabajadores es necesaria para aliviar la presión sobre el consumo energético. En ese sentido, explicó que el país enfrenta una drástica caída en la disponibilidad de gas que alimenta distintos servicios en Lima.

Miralles detalló que el transporte público, los taxis y parte del sistema eléctrico dependen en gran medida del gas natural, lo que ha agravado el impacto de la interrupción del suministro. Bajo esa línea, describió la magnitud de la reducción que actualmente enfrenta el sistema energético.

“Casi el 45 % de la producción de energía eléctrica se basa en el gas y también gran parte del transporte público. Normalmente son 800 millones de pies cúbicos los que alimentan esta ciudad, pero ahora tenemos alrededor de 80 millones”, afirmó.

La premier sostuvo que esta situación obliga al Ejecutivo a tomar medidas temporales para evitar un impacto mayor en sectores esenciales. Asimismo indicó que una parte importante de la demanda que antes se cubría con gas ha migrado hacia otros combustibles.

“Todo eso que no se está produciendo va al combustible alternativo, GLP entre otros. Entonces necesitamos reducir el consumo de combustible en la ciudad”, señaló.

Medidas temporales para reducir consumo energético

La jefa del Gabinete explicó que la disposición no solo involucra a los colegios privados, sino también a otras actividades que pueden realizarse de forma remota. En ese contexto, indicó que el sector público también adoptó el trabajo remoto durante algunos días para disminuir los desplazamientos.

La funcionaria señaló que estas decisiones buscan asegurar el inicio del año escolar en el sistema público y evitar mayores complicaciones en el abastecimiento de combustible. La medida se aplicará durante varios días mientras continúan las labores para restablecer el suministro.

“Esta semana necesitamos ahorrar combustible. Por eso se ha dispuesto trabajo remoto en el sector público y la modalidad virtual en los colegios privados para reducir el tránsito”, explicó.

El Gobierno también prevé que la situación pueda mejorar si avanzan las reparaciones en el sistema de transporte de gas. Según lo informado por la empresa operadora, el restablecimiento del servicio podría darse dentro del plazo previsto.

Miralles sostuvo que el Ejecutivo realiza un monitoreo permanente de la crisis para evaluar si las medidas pueden flexibilizarse antes de lo previsto. Bajo esa línea, indicó que existen algunas señales positivas sobre el avance de los trabajos.

“El reporte de hoy de TGP está positivo en eso, estamos dentro del plazo estimado. La perspectiva que ellos tienen es que sí lograrían la reparación dentro del tiempo previsto”, manifestó.

Norma aún pendiente de publicación

Durante la entrevista también surgieron cuestionamientos sobre la formalización de la medida anunciada por el Ejecutivo. En ese momento se advirtió que la resolución que establece la obligatoriedad de la modalidad virtual todavía no había sido publicada oficialmente.

Miralles sostuvo que el documento ya había sido firmado y que solo faltaba su difusión formal en las plataformas oficiales del Estado. Bajo esa línea, indicó que el proceso administrativo se encontraba en su etapa final.

“Debe estar ya por publicarse. Cuando yo he estado entrando ya estaba firmado, entonces es cuestión de que se publique”, indicó.

La premier también señaló que el Ministerio de Educación sostendría reuniones con asociaciones de colegios privados para explicar el alcance de la medida. El objetivo es resolver dudas y garantizar que el inicio del año escolar se desarrolle sin mayores complicaciones.

Fiscalización ante alza de combustibles

La crisis energética también ha generado un aumento en la demanda de otros combustibles como gasolina y GLP, lo que ha provocado alzas en algunos grifos del país. Frente a esta situación, el Gobierno anunció operativos para evitar especulación y acaparamiento.

Miralles señaló que entidades como Indecopi y Osinergmin realizan fiscalizaciones para detectar irregularidades en la comercialización de combustibles. Según indicó, el Ejecutivo ha endurecido las sanciones contra estas prácticas.

“Indecopi y Osinergmin están haciendo operativos intensivos desde el día viernes. Hemos cambiado el código del consumidor poniendo la penalización como falta grave”, afirmó.

Finalmente, la jefa del Gabinete pidió a la población comprensión frente a las medidas adoptadas durante esta coyuntura. Aseguró que se trata de acciones temporales destinadas a evitar un impacto mayor en servicios esenciales mientras se restablece el suministro de gas.