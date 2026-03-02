La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, enfrenta una semana decisiva mientras prepara una ronda de diálogos con las bancadas parlamentarias previo a solicitar el voto de confianza al Congreso. El escenario político está marcado por cuestionamientos sobre su presunta cercanía a Alianza para el Progreso y por las investigaciones fiscales que pesan sobre ella y cinco integrantes de su gabinete.

Miralles respondió con firmeza ante las versiones que la ubican como una designación política del partido de César Acuña. Durante una entrevista en Cuarto Poder, descartó haber tenido en algún momento de su carrera una afiliación partidaria que pudiera condicionar su gestión al frente de la PCM.

La premier señaló que las acusaciones en su contra carecen de sustento y que provienen tanto de actores políticos como de medios de comunicación. Asimismo, señaló que lo expresado públicamente sobre su supuesta militancia resulta completamente falso.

“Todas son especulaciones. Yo escucho expresiones, no solo de políticos, sino en medios de comunicación. Aseveraciones que son totalmente falsas. Nunca en mi vida he tenido una afiliación política y siempre he trabajado para mi país, para un gobierno, trabajo para los peruanos.”, indicó.

A pesar de sus declaraciones, diversos sectores sostienen que la vinculación con APP no proviene de una militancia formal sino de su trayectoria profesional. El nexo más señalado es José Salardi, exministro de Economía y actual jefe del plan de gobierno de ese partido, con quien Miralles trabajó en Proinversión y luego como viceministra de Economía cuando él dirigía esa cartera.

La designación de varios titulares en ministerios clave como Economía, Producción, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior también alimentó las sospechas. Esos nombramientos coincidieron con las exigencias que APP hizo públicas antes de la conformación del gabinete de José María Balcázar.

En Canal N, Miralles volvió a desestimar cualquier cercanía con la agrupación de Acuña o con cualquier otra fuerza política del Parlamento. Reiteró que las designaciones ministeriales responden a criterios técnicos y que su único compromiso es con el país.

“No somos cuota de nadie. No me acerca nada ni APP, ni Fuerza Popular ni ningún partido.”, exoresó.

Gabinete con investigaciones fiscales

Además de los cuestionamientos políticos, el gabinete de Miralles carga con el peso de investigaciones fiscales abiertas contra varios de sus integrantes. La premier minimizó esos procesos y sostuvo que en el Perú las pesquisas se inician con facilidad y sin necesidad de elementos sólidos.

Sin embargo, reconoció que existe un límite claro para quienes integran su equipo ministerial. Estableció que si algún cuestionamiento pone en riesgo la estabilidad del gobierno, el ministro involucrado deberá ceder su cargo para no frenar la gestión del país.

“Si el cuestionamiento a un ministro pone en riesgo al país, tendrá que dar un paso al costado y buscarse un reemplazo rápidamente porque el país no puede parar”, aseguró.

Ministros bajo investigación

Entre los casos más llamativos figura el de Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, quien enfrenta un proceso por genocidio asociado a muertes ocurridas durante las protestas de la gestión de Dina Boluarte. Su declaración jurada también consigna procesos archivados por omisión de funciones, nombramiento ilegal y tráfico ilícito de especies protegidas.

El ministro de Trabajo, Óscar Fausto Fernández Cáceres, está bajo investigación por omisión de funciones y colusión, aunque declaró haber sido absuelto en otros procesos previos. Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, titular de Vivienda, afronta cargos por contaminación ambiental, usurpación agravada, defraudación y negociación incompatible, además de haber sido exonerado en una investigación por lavado de activos.

Hugo Begazo de Bedoya, ministro del Interior, es investigado por presunta falsificación de documento público vinculada a la regularización de un terreno policial en Santa Anita. Por su parte, Gerardo López Gonzales, titular de Economía, admitió desconocer los detalles de las investigaciones en su contra al momento de suscribir su declaración jurada, comprometiéndose a informar con posterioridad.

Con ese contexto, Miralles inicia esta semana el diálogo con las distintas bancadas del Congreso en búsqueda de respaldo para el voto de confianza. La premier deberá convencer a los legisladores en medio de una creciente presión política que cuestiona tanto su independencia como la idoneidad de su equipo ministerial.