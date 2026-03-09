La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, expresó su optimismo frente a la aprobación del voto de confianza que su Gabinete solicitará al Congreso de la República el próximo 18 de marzo. Esta expectativa se mantiene firme a pesar de las dos emergencias simultáneas que enfrenta el país, relacionadas con el desabastecimiento de gas natural y las intensas lluvias en múltiples regiones.

Miralles aclaró que hasta el momento no se han realizado reuniones formales con las bancadas parlamentarias para negociar el respaldo político. Sin embargo, las gestiones diplomáticas ya están en marcha y se espera concretar citas durante esta semana para exponer los avances de la gestión ministerial.

El Ejecutivo enfrenta la crisis energética originada por la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni, Cusco. Paralelamente, se gestiona el estado de emergencia decretado en 298 distritos por las precipitaciones que han dañado viviendas, vías de comunicación e infraestructura básica en varias zonas del territorio nacional.

El sábado pasado, la premier encabezó una comitiva oficial que incluyó a los ministros de Energía y Minas, Trabajo y Promoción del Empleo, y Defensa. Viajaron en aeronave militar hasta la zona afectada para supervisar directamente los trabajos de reparación del conducto dañado que abastece al país.

Miralles detalló ante la prensa los esfuerzos institucionales para convencer a los legisladores de la capacidad operativa del Gabinete en condiciones adversas.

“Nosotros confiamos, esperamos que en el diálogo podamos convencerlos de lo contrario porque somos un Gobierno que está trabajando y estamos afrontando dos crisis”, afirmó.

La titular del PCM anunció que las reuniones con representantes de las distintas fuerzas políticas se programarán en los próximos días. Estas conversaciones permitirán presentar el balance de gestión y responder a las inquietudes legislativas antes de la sesión de votación programada.

La visita a Megantoni incluyó al ministro Ángelo Alfaro, al titular de Trabajo Óscar Fernández y al ministro de Defensa Luis Arroyo. Su presencia conjunta en terreno buscaba acelerar las labores técnicas y evaluar el impacto económico del colapso en el suministro energético nacional.

Miralles reiteró que el Gabinete Ministerial se encuentra plenamente comprometido con la resolución de ambas contingencias climáticas y energéticas. La estrategia de diálogo parlamentario busca demostrar resultados concretos en la gestión de crisis antes de someterse al escrutinio del pleno congressional.