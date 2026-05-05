La Comisión de Defensa del Congreso citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y a los titulares de Defensa, Amadeo Flores; y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja; para que informen sobre la “situación actual de las negociaciones” de la adquisición de los aviones caza F-16 Block 70.

Sin embargo, el premier Arroyo Sánchez solicitó a la comisión que la sesión continúe en carácter reservado para brindar mayores detalles.

Control

La presidenta del grupo de trabajo, Karol Paredes, propuso abordar previamente la información no clasificada del proceso antes de adoptar la reserva. “El tema de las compras, el número de aviones (caza F-16), si estos aviones están en condiciones”, añadió.

El primer ministro tuvo que responder de forma general e inició con la cronología de la compra de los cazas.

“Empezó desde el año 2014, pero específicamente el proyecto de inversión pública se desarrolla desde el año 2022 y más, directamente, desde el año 2025, con una serie de decretos de urgencia”, indicó.

Arroyo precisó que son 24 cazas en total, con el apoyo presupuestal del Congreso.

“Ese cronograma se respetó escrupulosamente desde el inicio hasta el final, que fue el día 22, cuando se canceló la primera parte de 462 millones”, agregó.

Deslinde

José Jerí, congresista y exmandatario, estuvo presente como invitado e intervino durante el debate.

“Este tipo de compras se realiza cada 30 o 40 años”, sostuvo.

Jerí agregó que fue una “compra planificada” vía endeudamiento que involucró a distintas gestiones.

“La decisión política la tomó el gobierno anterior; es decir, mi gobierno, y la decisión ejecutiva se concluyó finalmente en la actual presidencia”, precisó.

El legislador dijo “no arrepentirse de nada” tras los cuestionamientos al contrato con la compañía Lockheed Martin.