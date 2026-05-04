La congresista Karol Paredes confirmó que el premier Luis Arroyo, el ministro de Defensa Amadeo Flores y el canciller Carlos Pareja asistirán hoy a la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento.

La cita está programada para las 3:00 p.m. en la Sala Miguel Grau Seminario.

La comisión convocó a los tres funcionarios para que informen sobre las negociaciones de adquisición de aeronaves F-16 Block 70, destinadas a recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú.

Paredes, presidenta del grupo de trabajo, resaltó que “cuando alguien no tiene nada que esconder, tiene que dar la cara”, en alusión a la ausencia de estas tres autoridades a la convocatoria de la semana pasada.

La compra de los cazas F-16 desató una crisis en el Gabinete que culminó con la renuncia de dos ministros.