El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la difusión de una información del diario La Prensa, de marzo de 1970, que lo vincula a un asalto al banco Wiese.

“Junto con ‘camarada John’ que estaba armado con pistola, cayeron también otros cuatro individuos que conformaban su grupo. Ellos son Carlos Carmona Campos, José Mansilla Linares, Alfonso López-Chav (sic) Nava y Orlando Bustamante Vergaray”, dice la nota informativa.

El artículo de La Prensa fue publicado ayer por el comunicador Diego Acuña en la red social X y aporta nuevos elementos a la versión que dio el propio López-Chau cuando se reveló por primera vez que había estado tres meses en prisión por un presunto asalto y robo, hasta que fue liberado gracias a una amnistía.

En aquella ocasión, el candidato sostuvo que su detención tuvo un trasfondo político y no penal, argumentando que fue privado de libertad por oponerse a la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado.

Descargo

Consultado al respecto, Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, confirmó la autenticidad de la nota y sostuvo que solo refuerza la versión que ya había dado el candidato.

“Era público y sabido que Alfonso López en esa época era aprista (...). Terminó siendo una prisión arbitraria y no dejar de considerar que él era un dirigente estudiantil, es más, ya había aparecido en periódicos años atrás”, afirmó. Con ello, no desmintió la autenticidad del artículo publicado.

Asimismo, Salcedo indicó que López-Chau se rodeaba de amistades de diversas ramas de la izquierda, incluido Juan Cristóbal Suárez Moncada, el joven que portaba armas en el robo y que, según señaló, habría sido trotskista. “Un sector del trotskismo tenía por práctica asaltar bancos (…) eran los ‘Robin Hood’”, explicó.

Finalmente, precisó que a los delincuentes comunes no se les concede amnistía política y por ello esto no quedaría registrado en sus antecedentes.