El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, presentó una denuncia contra la parlamentaria del Bloque Democrático, Ruth Luque, por presuntamente haber facilitado el traslado y la llegada del legislador colombiano Juan Carlos Lozada el pasado martes, según se detalla en el documento presentado.

En dicha ocasión, el legislador Juan Carlos Lozada indicó que aún quedaba pendiente la discusión sobre la ubicación de islas en la Amazonía, en zonas cercanas al distrito de Santa Rosa.

Asimismo, el congresista colombiano sostuvo que el presidente Gustavo Petro podría haber cometido un error al afirmar que se había invadido o copado territorio colombiano.

En la denuncia presentada por Montoya se señala que Ruth Luque ha “contravenido deberes de conducta parlamentaria”. Además, se recomienda ante el pleno del Congreso de la República su suspensión en el ejercicio del cargo, así como el descuento de sus haberes por un período que oscila entre tres y 120 días de la legislatura.

El texto resalta que la declaración de Luque “sugiere la necesidad de discutir territorios ya delimitados por tratados internacionales y leyes nacionales”, lo cual “transgrede gravemente la ética y disciplina parlamentaria”, y además constituye una intromisión en competencias exclusivas del Ejecutivo, tal como lo establece el artículo 118.11 de la Constitución.

🚨 He presentado una denuncia por infracción al Código de Ética Parlamentaria contra la congresista Ruth Luque. No podemos permitir discursos que legitimen intromisiones extranjeras en asuntos nacionales. La soberanía del Perú no se negocia. 🇵🇪 #AlmiranteMontoya ✍️ pic.twitter.com/qlqjy0wq9U — Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) August 6, 2025