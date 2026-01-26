Congresistas reunieron 26 firmas y presentaron una moción de vacancia presidencial contra el presidente José Jerí, por presunta incapacidad moral, a raíz de reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

La moción ingresó la mañana del lunes 26 de enero al portal del Congreso de la República y fue impulsada por el legislador Segundo Montalvo, integrante de la bancada Perú Libre.

Bancadas que respaldan la iniciativa

El pedido cuenta con las firmas de congresistas de Perú Libre, Bancada Socialista, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular, además de parlamentarios no agrupados y el legislador Edwin Martínez, de Acción Popular.

Entre los firmantes figuran Wilson Quispe, Hamlet Echevarría, Roberto Sánchez, Víctor Cutipa, Lucinda Vásquez, Elías Varas, Ruth Luque, Sigrid Bazán, Susel Paredes, Carlos Zeballos, Flavio Cruz, María Agüero, Waldemar Cerrón, Jaime Quito, Silvana Robles, Pasión Dávila, Álex Flores, Kira Alcarraz y Edward Málaga, entre otros.

Reuniones no registradas y críticas a la gestión

En el documento se sostiene que el mandatario sostuvo reuniones no registradas con Zhihua Yang, empresario dueño del salón Xin Yan de San Borja y de Market Capón, y proveedor del Estado, lo que según los legisladores vulnera principios de transparencia.

Asimismo, se cuestiona la conducta pública del jefe de Estado, señalando que habría intentado “engañar o sorprender a los transeúntes” usando una capucha para evitar ser reconocido, hecho que, afirman, generó rechazo ciudadano.

Seguridad ciudadana y críticas al Ejecutivo

La moción también cuestiona que el gobierno de José Jerí carece de una política pública eficaz para enfrentar la inseguridad ciudadana, particularmente en el sector transportes, y advierte un incremento de los delitos de extorsión y sicariato durante su administración.

Petroperú y decreto de urgencia en la mira

Otro de los ejes del pedido de vacancia es la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025, que dispone la reorganización patrimonial de Petroperú, a cargo de ProInversión.

Los congresistas sostienen que las transferencias por S/240 millones del Minem y S/144 millones adicionales a ProInversión serían irregulares, al tratarse, según afirman, de fondos intangibles por ley.

Además, argumentan que el patrimonio neto de Petroperú, que habría alcanzado US$ 2,200 millones al tercer trimestre de 2025, demostraría que la empresa no enfrenta una insolvencia estructural, por lo que la reorganización planteada no sería una solución técnica adecuada.

Argumento de incapacidad moral

“Todos estos hechos configuran de manera concreta una incapacidad moral para gobernar nuestro país”, señala la moción, que también vincula la situación a un contexto de estado de emergencia y a la necesidad de priorizar la lucha contra la criminalidad.

La presentación de esta iniciativa se suma a seis mociones de censura promovidas la semana pasada, en un escenario de creciente tensión política en el Parlamento.