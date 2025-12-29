El proceso rumbo a las Elecciones Generales de 2026 se ha tensionado tras la presentación de tachas contra Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP) y Alianza para el Progreso (APP). Los casos ya son evaluados por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Tachas

En el caso del partido naranja, el recurso apunta contra César Astudillo, ubicado en el puesto 5 de la lista nacional al Senado.

Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, argumenta que si bien el estatuto de FP faculta a la presidencia del partido a designar directamente hasta el 20% de los candidatos, no le otorga competencia para definir su ubicación en la lista.

Sostiene que este “vacío estatutario” constituye un vicio insubsanable y solicita al JEE declarar la nulidad total de la lista, al considerar que una designación irregular afecta la integridad del proceso interno. Como sustento, cita el estatuto de su propia organización, donde se diferencian explícitamente las funciones de propuesta y calificación de candidatos.

Respecto a Renovación Popular, la tacha presentada por el ciudadano Estevens Sánchez cuestiona a toda la fórmula presidencial. El reclamo se centra en que el estatuto partidario establece elecciones internas con participación de afiliados y no afiliados, pero el proceso del 30 de noviembre de 2025 se realizó solo con militantes.

Se acusa, además, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de haberse excedido en sus funciones al interpretar el estatuto y fijar esa modalidad mediante una resolución gerencial, pese a no tener facultad para dirimir controversias internas.

En APP, una tacha fue presentada contra la inscripción de Rosio Torres, congresista y candidata al Senado. El recurso, interpuesto por el ciudadano Víctor García, cuestiona omisiones en su hoja de vida, como ingresos no declarados por docencia, ocultamiento de un cargo gerencial, incongruencia patrimonial y posibles conflictos de interés.