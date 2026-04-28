El Poder Ejecutivo emitió este lunes un comunicado para explicar el origen del monto percibido por el presidente José María Balcázar durante su primer mes completo en el cargo. La aclaración se produjo luego de que en el portal de Transparencia del Estado figurara que el mandatario cobró S/ 50,980.80 en marzo de 2026, cifra que generó críticas y cuestionamientos en la opinión pública.

El documento oficial precisó que la remuneración no responde a una decisión personal del presidente ni representa un incremento salarial. El monto, según el comunicado, se rige bajo la Ley N.° 30057, conocida como Ley del Servicio Civil, y fue establecido por las entidades competentes del Estado mediante criterios técnicos, administrativos y presupuestales.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/kLPvW7MVHh — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 28, 2026

¿Por qué el pago de marzo superó los S/ 50,000?

Desde julio de 2025, el cargo presidencial tiene asignada una compensación económica mensual de S/ 35,568. Este monto base fue fijado durante la administración anterior y aplica a quien ejerza la jefatura del Estado.

El saldo restante corresponde a un pago proporcional por los días que Balcázar ejerció la presidencia en febrero de 2026, mes en que asumió el cargo el día 18. Ese reintegro, que asciende a S/ 15,412.80, fue incorporado a la boleta de pago de marzo junto con los descuentos de ley correspondientes a ambos meses.

El portal de Transparencia actualizó este lunes la descripción del pago tras la difusión de la cifra, aclarando que el monto total incluye el reintegro de remuneraciones por los días laborados en febrero. La misma plataforma confirmó la ausencia de honorarios, incentivos, aguinaldos, gratificaciones, escolaridad u otros ingresos adicionales.

Balcázar asumió la presidencia el 18 de febrero de 2026 con 64 votos en el Congreso, imponiéndose sobre María del Carmen Alva, quien obtuvo 46 votos. Su mandato tiene como fecha de término el 28 de julio, cuando deberá transferir el poder al candidato que resulte electo en las elecciones del 12 de abril.

El Despacho Presidencial sostuvo en su comunicado que todos los pagos realizados al mandatario están sujetos a control administrativo, tributario y presupuestal. La institución reafirmó su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.