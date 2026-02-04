La Presidencia de la República emitió un comunicado advirtiendo que evaluaba tomar acciones legales tras la difusión de un reportaje que revelaba actos irregulares en la contratación de cinco mujeres jóvenes en el Estado luego de reunirse con el presidente José Jerí.

No obstante, minutos después, el pronunciamiento, publicado en la red social X, fue reemplazado por otro que omitía dicha medida.

“Se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencial”, indicaba el texto.

Asimismo, el comunicado también menciona que rechaza el “mal uso de información, dándole un sentido malintencionado” y se advertía que “no se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser mujer y joven”.