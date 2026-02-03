La Presidencia de la República emitió este martes un comunicado oficial intentando contrarrestar las revelaciones del programa “Cuarto Poder” sobre cinco jóvenes profesionales que obtuvieron contratos con el Estado inmediatamente después de visitar el Despacho Presidencial, algunas permaneciendo hasta la medianoche.

El pronunciamiento, firmado por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, representa la primera defensa pública del gobierno ante un escándalo que suma nuevas sombras sobre la gestión de José Jerí.

Acusación de “trato denigrante”

El Ejecutivo argumentó que el asunto estaría direccionado hacia una supuesta campaña de difamación por razones de género y edad.

“Respetamos la libertad de expresión; sin embargo, rechazamos el mal uso de información, dándole un sentido malintencionado, donde se habla de mujeres, jóvenes y profesionales que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una”, señala el texto oficial.

Sin embargo, el comunicado omite mencionar que los cuestionamientos no se basan en el género o edad de las contratadas, sino en el patrón sistemático documentado, que se fundamentan en las visitas al presidente seguidas de contratos millonarios en cuestión de días. Cabe señalar que el dominical también constató si se cumplía la misma secuencia en el caso de las visitas masculinas, sin embargo los visitantes varones del presidente no registraron contratos posteriores a su acercamiento a Palacio.

Defensa sin mayor detalles

El Despacho Presidencial afirmó que Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo fueron contratadas “siguiéndose el procedimiento legal correspondiente”, tratándose de “mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas”.

Sin embargo, el mandatario aún no brinda mayores detalles sobre la experiencia concreta de las jóvenes, ni bajo que procedimiento fueron seleccionadas sobre otros candidatos, tampoco explica las coincidencias temporales que generaron suspicacias.

El descargo oficial intenta justificar las extensas permanencias registradas en el portal de transparencia con un argumento que genera más dudas que certezas.

“De igual forma, se pretende informar, de manera tendenciosa, el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, insinuando que han pasado horas con el señor presidente, afirmación que no se ajusta a la verdad, ya que existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido, esto producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno”, se indica en el documento.

Antes del pronunciamiento, analistas políticos ya habían cuestionado duramente estas prácticas. Iván García afirmó categóricamente que el Despacho Presidencial no es una “agencia de empleo” de personas que por tener una relación con Jerí terminan consiguiendo contratos estatales.

“El Despacho Presidencial es el espacio de mayor cargo público y político del país. Y no está, sin lugar a dudas, para hacer de agencia de empleos”, cuestionó el analista en declaraciones pasadas.