En medio de sus actividades por Semana de Representación, la congresista Vivian Olivos atendió las consultas de este diario sobre los constantes cambios al interior del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). En la entrevista, adelantó que como presidenta de la Comisión Agraria se tomó cartas en el asunto: Su grupo de trabajo citó para el 5 de abril al ministro Óscar Zea a fin de que responda por este caso y otros temas relacionados a su sector.

Congresista, ¿cómo evalúa el hecho de que en el Midagri constantemente se cambie a funcionarios?

Rechazo todos los actos en los cuales se desestime la legitimidad de gente que puede trabajar técnicamente. Como política, uno debe llevar su gente de confianza, lo comprendo. Pero el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego no debe cambiar a sus técnicos cuando se cambia de ministros. Entonces, me parece mal. A mí me causa mucha interrogante que repentinamente se cambie a funcionarios de los programas Agrorual y Agroideas, los cuales mueven millones de soles, por personas que no cumplen el perfil. Esto es un peligro para la agricultura.

¿Qué ha hecho la Comisión Agraria al respecto?

Le hemos enviado una carta al ministro Zea para que nos dé información con carácter de urgencia, porque se está pasando de los límites con los cambios de funcionarios. Entonces, no están viendo el tema del perfil técnico, pero espero que (los que designan e ingresan) no sean personas ‘dinámicas’ que quieran tomar el control del Midagri. Yo soy muy crítica de todo el sector agrario, pero tengo que reconocer que Senasa nos está abriendo las puertas del mercado extranjero. Nos apoya mucho. Es más, es uno de los programas que el Minagri mejor encamina.

¿Citará al ministro a su grupo de trabajo?

La Comisión lo había citado para el 15 de marzo, pero por otras temas, entre ellos el de la vacancia. Le hemos hecho la invitación y con varias preguntas, entre ellas también tendrá que responder precisamente estas (52) designaciones repentinas y con poco perfil. Es antiprofesional, antiético lo que está pasando en este sector.

¿Entonces cuándo estaría acudiendo Zea a la Comisión Agraria?

Para el 5 de abril lo hemos citado. A mí me gustaría que sea de manera presencial y hable claro.





¿Qué genera estos cambios repentinos y constantes?

Están haciendo daño, pero no es momentáneo, sino que esto causará un retroceso total a la agricultura. Estamos totalmente abandonados en la agricultura, pero ahora vamos a tener un peor problema: Vamos a tener personas incapacitadas. (...) Pedro Castillo esperó mucho del sector agrario y fue el sector agrario que lo hizo presidente de la República, y ahora ellos mismos están anunciando un paro.