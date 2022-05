La presidenta del Congreso, María Del Carmen Alva, criticó la idoneidad de los gabinetes descentralizados que realiza el Poder Ejecutivo en todo el país y que se han convertido en propaganda sobre temas afines al gobierno.

Alva reveló los pormenores de estos consejos descentralizados, en donde participan ministros de Estado y el presidente Pedro Castillo.

“Me he reunido hasta con 10 alcaldes y todos, incluyendo gobernadores regionales, me han comentado cómo ha sido la sesión descentralizada en Huancavelica y me dicen lo que ya me habían dicho los congresistas de la región: no entran los dirigentes, entra su portátil, llevan a la gente que ellos quieren y no hay acuerdos ni compromisos, por eso no hay actas”, apuntó Alva.

Además, dijo que estos consejos “sirven para hablar mal del Congreso, hablar de la Asamblea Constituyente y lamentablemente la gente se siente muy defraudada, muy molesta porque ve que no arreglan los problemas de la región”.

Indicó que, durante sus visitas a diferentes ciudades del país, nadie le ha hablado sobre la Asamblea Constituyente, una de las propuestas bandera del Ejecutivo y que, hace una semana, fue rechazada por el Parlamento.

“Hay que viajar por todas las provincias y todas las regiones porque nadie ha tocado ese tema. Es más, lo único que nos han pedido es agua, saneamiento, hospitales. Ellos sienten que, como el Ejecutivo no se hace presente y no solucionan esos problemas de varios años, nos buscan a nosotros”, señaló Alva.

