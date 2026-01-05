El Poder Judicial inaugurará este lunes 5 de enero el Año Judicial 2026 mediante una ceremonia solemne que tendrá lugar en el Salón Vidaurre del Palacio Nacional de Justicia. El evento contará con la participación del presidente de la República, José Jerí Oré, además de diversas altas autoridades del Estado.

La ceremonia estará encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien pronunciará el discurso de memoria en el que expondrá los principales logros y desafíos de su gestión, iniciada en enero de 2025 y prevista hasta diciembre de 2026.

Al acto asistirán también el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro; juezas y jueces supremos titulares; magistrados de diversas instancias, así como autoridades políticas, militares y religiosas.

De acuerdo con lo programado, durante la ceremonia protocolar se anunciará la conformación de las salas de la Corte Suprema para el período 2026, además de las designaciones de las salas especializadas, conforme al cronograma institucional.

Asimismo, se precisó que los avances del primer año de gestión se estructuran en cuatro ejes, entre ellos el fortalecimiento institucional y el acceso a la justicia, y que se promovieron iniciativas como la implementación de unidades de flagrancia, el pase del personal CAS al régimen 728 y la aprobación de una nueva escala remunerativa para los trabajadores judiciales.