La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, advirtió este jueves que diversos actos criminales y redes de poder buscan instrumentalizar el sistema de justicia para favorecer intereses particulares y partidarios, ya sea con el objetivo de generar impunidad o de desacreditar a adversarios políticos.

La magistrada formuló estas declaraciones durante la inauguración del Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina, un evento que reunió a altas autoridades judiciales de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay.

En su intervención, Tello sostuvo que la independencia judicial enfrenta riesgos permanentes debido al avance de fenómenos como el crimen organizado, la corrupción, las economías ilegales, el lavado de activos, el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y la explotación ilegal de recursos naturales.

Durante el encuentro se hicieron presentes juezas y jueces supremos titulares, así como las y los magistrados provisionales que integran las diferentes salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia.

“Estos fenómenos están vinculados con la pretensión de utilizar la justicia en beneficio de intereses particulares, intereses partidarios o para garantizar la impunidad y la descalificación de adversarios”, afirmó.

En ese sentido, resaltó que el encuentro internacional abordará el concepto de ‘lawfare’, entendido como el uso del sistema judicial con fines políticos, una práctica que según advirtió interpela directamente la autonomía de los jueces y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.

La presidenta del Poder Judicial subrayó que, a lo largo de dos siglos de historia, los sistemas judiciales de América Latina han atravesado tensiones estructurales, reformas inconclusas y periodos autoritarios, lo que hace indispensable reforzar el compromiso con la independencia judicial como pilar de la democracia y del Estado de derecho.

Asimismo, Tello remarcó que garantizar jueces independientes es clave para proteger a los sectores más vulnerables, asegurar el acceso a la justicia sin discriminación y fortalecer el servicio público.

Defiende autonomía del Poder Judicial

En otro momento, durante la ceremonia de apertura del año judicial 2026, la titular del Poder Judicial reiteró que esta institución no es un apéndice de ningún poder político, económico o fáctico, y reafirmó su autonomía frente a cualquier intento de presión externa.

“Nuestro mensaje es claro. El Poder Judicial es un poder del Estado y su liderazgo se ejercerá siempre en defensa de la Constitución, los derechos fundamentales y la dignidad de las personas”, sostuvo.

Finalmente, Tello enfatizó que los magistrados solo están sometidos a la Constitución y a la ley, y aseguró que cada intento de influir en las decisiones judiciales ha sido respondido con pronunciamientos firmes y claros, en defensa de la independencia institucional.