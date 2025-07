La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, habló respecto a la elección de Gino Ríos como presidente de la Junta Nacional de Justicia, pese a tener una sentencia por violencia familiar.

Pacheco señaló que Ríos tiene una denuncia por divorcio, no obstante, esta no es penal, por lo que no estaría obstruido de ejercer su cargo en la JNJ. También señaló que tras recordar la condeno, le consultó al funcionario sobre su postura.

“Me enteré en una reunión, no me acordaba la verdad y mi primera reacción fue: “Debería dar un paso al costado si ha tenido violencia contra la mujer”. Inclusive se lo dije a él porque tuve la oportunidad de estar al día siguiente con él. Yo le pregunté: “¿Y usted no ha pensado en dar un paso al costado?“ Entonces en ese marco, me puse a revisar bien porque no me acordaba de los hechos”, declaró a Canal N.

En ese sentido, Luz Pacheco indicó que tiene los detalles de la condena por tema de divorcio, no obstante, no cuenta con la documentación sobre la sentencia por violencia familiar.

De acuerdo con la titular del TC, el tema más que legal, es una cuestión de ética. Por ello, Pacheco considera que es necesario conocer ambas versiones antes de emitir un juicio, ya que Ríos demandó a su expareja por presunto abandono de hogar, mientras que ella lo denunció a él por maltrato psicológico.

En #AlFinalDelDía, la presidenta del TC, Luz Pacheco, confirmó que preguntó a Gino Ríos si consideraba dar un paso al costado tras conocerse su sentencia por violencia familiar. Señaló que no se trata de una condena penal pero plantea un dilema ético