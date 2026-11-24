A pesar de la larga lista de cuestionamientos que existen en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, así como la reciente revelación de que las fallas que podrían existir en la misa del papa León XIV fueron advertidas antes de la ceremonia, la presidenta Keiko Fujimori decidió respaldar al canciller.

APOYO

En medio de las críticas contra el canciller Espá, la mandataria destacó la visita del pontífice en Lambayeque, Cusco, Cajamarca y Ucayali. Sin embargo, reconoció problemas técnicas como fallas en los equipos visuales y de audio.

“Todas la visita del papa León XIV ha sido muy buena en todas las regiones. Efectivamente, en la última misa ha habido algunas deficiencias. Yo también tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se han visto afectados”, afirmó.

En declaraciones a la prensa, la jefa de Estado aseguró que el canciller Espá responderá a la interpelación que se presentó en su contra en la Cámara de Diputados.

“El canciller acudirá, me imagino que hay una invitación. Yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete”, aclaró.

Keiko Fujimori respaldó al canciller Carlos Espá ante la moción de interpelación presentada por las fallas registradas durante la misa del papa León XIV en Las Palmas. Foto: Presidencia.

ALERTAS

El principal cuestionamiento que pesa en este momento sobre Espá son las fallas técnicas reportadas en la última misa del papa León XIV, lo que motivó el retiro de cientos de fieles del lugar por no poder escuchar el mensaje.

El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó a Pow Sang el servicio de pantallas, sistemas de sonido e iluminación por más de 8 millones de soles mientras que Facogem Industrial estaba a cargo del suministro eléctrico por más de dos millones de soles.

De acuerdo con chats a los que accedió Cuarto Poder, el 16 de noviembre por la mañana, un coordinador de la empresa Pow Sang advirtió que uno de los servicios estaba apagado.

“Es un grupo principal que lleva la señal, ayer (15) estuvo fallando y está muerto, no tienen back up”, advierte.

Mientras que un coordinador de la empresa Facogem advirtió que cuatro pantallas no encendían.

En el chat de proveedores hubo reclamos desde temprano porque no podían acceder al lugar para la instalación.

“Tenemos un generador en stand by desde hace una hora que no puede ingresar por la puerta 14. Su apoyo para dar las facilidades”, se lee en los mensajes.

Además, los intercambios de textos dando cuenta de las fallas antes del evento no cesaron: “Se ha apagado el grupo electrógeno, la P3 no tiene corriente, está apagado, se ha apagado. Se fue el grupo electrógeno, no está dando energía ni a la pantalla”.

Incluso, se enviaron fotografías de las pantallas apagadas.

En el hat había un representante de la Cancilleria: “Necesitamos habilitar las tarimas de prensa, ya está en camino el papa y no tienen dónde cargas sus equipos”.