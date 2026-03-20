El presidente José María Balcázar generó controversia al pronunciarse públicamente sobre Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y fundador del partido que lo llevó al poder, quien lleva más de dos años prófugo de la justicia tras ser condenado por corrupción de funcionarios. Lejos de tomar distancia, el mandatario no solo reconoció el vínculo que los une, sino que aprovechó la ocasión para elogiar la figura del político ayacuchano.

En declaraciones para Exitosa, el mandatario aclaró que no tiene contacto reciente con Cerrón. Balcázar señaló que sigue activo en plataformas digitales y que el vínculo entre ambos se mantiene vigente.

Al respecto, el presidente reconoció su amistad con el prófugo exgobernador regional y la amplió hacia su relación con el conjunto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

“Últimamente no, sé que andan siempre en la plataforma con todos los periodistas conversando, pero tengo una amistad, por supuesto que sí. Además, yo soy amigo de todas las bancadas”, afirmó Balcázar durante la entrevista.

Elogia trayectoria de Cerrón

Al ser cuestionado sobe una posible reunión virtual con Cerrón en el marco de su agenda de diálogo político, el jefe de Estado defendió de la trayectoria personal y profesional del líder de Perú Libre. En ese sentido, cuestionó al sistema de justicia que, a su juicio, daña de manera irreversible las carreras de las figuras públicas antes de que se determine su culpabilidad o inocencia.

“No hay que olvidar que es un hombre inteligente, es un hombre preparado, es un médico cirujano de primer nivel. Ahora el problema también, lo que ocurre aquí, es que todos los políticos que están sometidos a una serie de denuncias permanentes y al final los tienen 5 o 6 años en un proceso que nunca termina para que al final le digan ‘tú eres inocente’, pero le han quemado toda una parte de su vida política”, sostuvo el mandatario.

Las declaraciones de Balcázar se producen en un momento políticamente sensible, en el que el Gobierno busca ampliar su base de apoyo parlamentario a través del diálogo con distintas agrupaciones. El respaldo público a Cerrón, sin embargo, reaviva las preguntas sobre el grado de influencia que el líder izquierdista ejerce desde la clandestinidad sobre las decisiones del Ejecutivo.