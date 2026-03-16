El presidente José María Balcázar salió al frente para respaldar públicamente a los integrantes de su Gabinete Ministerial en un momento crucial para su gestión de cara al voto de confianza. El mandatario aprovechó la ceremonia de entrega de ambulancias urbanas celebrada en Palacio de Gobierno para lanzar un mensaje de respaldo a su equipo.

Durante el acto también participaron el ministro de Salud, Carlos Velasco, y representantes de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida como Unops.

¡Más ambulancias, más vidas protegidas! 🚑🇵🇪

El presidente José María Balcázar encabezó la ceremonia de entrega del primer lote de 28 ambulancias rurales y urbanas, unidades que reforzarán la atención de emergencias y permitirán traslados más rápidos y seguros en distintas… pic.twitter.com/CHjf1wvEy7 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 16, 2026

Balcázar subrayó que su administración lleva apenas 20 días en funciones y que aún es pronto para emitir juicios sobre la gestión de sus ministros. Bajo esa línea, el jefe de Estado dejó en claro que el desempeño de cada integrante del gabinete quedará demostrado con el tiempo y el trabajo.

Asimismo, resaltó las aptitudes profesionales de su equipo y aseguró que su labor será reconocida por la ciudadanía.

“Este es el mensaje que damos hoy. El Gobierno que presido tiene un equipo de ministros básicamente todos ellos profesionales y técnicos de calidad. Estamos apenas a 20 días de gobierno, pero he dicho que a los hombres de este gabinete se les conocerá por los resultados, nada más”, sostuvo.

La ceremonia también sirvió como escenario para concretar un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Unops orientado a fortalecer la atención sanitaria en el interior del país. El primer lote de ambulancias será distribuido en las regiones de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y San Martín.

El miércoles 18 de marzo, la premier Miralles tiene agendada su presentación ante el Parlamento para exponer los avances del gobierno y solicitar formalmente el respaldo legislativo. Sin embargo, el panorama en el Congreso no luce del todo favorable para el Ejecutivo.

Bancadas con peso en el hemiciclo han adelantado reservas frente a la posibilidad de otorgar el voto de confianza al gabinete. Podemos Perú, a través de su líder José Luna, anunció que evalúa no respaldarlo, mientras que Keiko Fujimori calificó de poco probable que Fuerza Popular se sume al respaldo.

Pese a ese escenario, Miralles mostró confianza en que su presentación logrará convencer a los congresistas. La primera ministra anticipó que su exposición será concreta, centrada en los resultados obtenidos durante las primeras semanas de gestión y en las metas proyectadas para los próximos cuatro meses.